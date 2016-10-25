مصر.. دعوات للتظاهر بـ11-11 فيما يعرف بـ "ثورة الغلابة"

خرجَ الرئيسُ المصري عبدالفتاح السيسي قبل نحوِ شهر في الإسكندرية بتصريح قوي عن مدى استعدادِ الجيش للانتشار لحمايةِ الدولة من أيّ مكروه، ما أثارَ التساؤلاتِ وقتـَها.

غيرَ أن ما تلا من تصريحاتٍ مشابهة وفي موازاة حالةِ الاستنفار الأمني على مستوياتٍ عدّة في الدولة فسّرت رداً على دعوات انتشرت على صفحاتِ التواصل الاجتماعي، تطالبُ المواطنين بالخروج ِ للتظاهر في 11/11 فيما سمّوه "بثورةِ الغلابة ".

استغلالُ الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار وانخفاضُ قيمةِ الجنيه والأزماتُ في بعض ِالسّلع الأساسية لدعوة المواطنين إلى التظاهر لاقت رفضا من الأحزابِ السياسية وأعضاء البرلمان وقطاعاتٍ كبيرة من المواطنين.

وخرجت دعواتٌ مضادّة على صفحاتِ التواصل الاجتماعي ترفضُ التظاهر.

اللافت أنّ هذه الدعواتِ تزامنت مع أعمال عنفٍ موجّهة ضد القضاء والشرطة والجيش.

ومع استبعاد خروج أيّ حشودٍ يومَ 11/11 يرى عددٌ من المحللين أنّ جماعة الإخوان وحركة السادس من أبريل وبعض الجهاتِ الخارجية تقفُ وراء هذه الدعواتِ في محاولةٍ لبثّ حالةٍ من القلق والفوضى.