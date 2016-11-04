بعد تحرير صرف الجنيه.. مصر ترفع أسعار الوقود

أعلنت مصر رفع أسعار الوقود ليل الخميس بعد ساعات من إعلان البنك المركزي تحريرَ سعر صرف الجنيه، مستجيبة بذلك لمطلبين أساسيين لصندوق النقد الدولي.

وذكرت مصادر بوزارة البترول لوسائل إعلام مصرية أن الهيئة العامة للبترول سلمت خطابا لمحطات الوقود التابعة لها بالأسعار الجديدة للبنزين والسولار والزيت، والتي سيتم العمل بها اعتبار من الساعة 12 من منتصف ليل الجمعة، حيث تشمل الأسعار الجديدة بنزين 80 بـ235 قرشا وبنزين 92 بسعر 350 قرشا والسولار بــ 235 قرشا، وبزيادات تتراوح ما بين 30 إلى 40%.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر صباح الخميس تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهاً كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه قبل القرارات الجديدة.

وتأتي الخطوات التقشفية التي تقوم بها مصر في إطار السعي للتوصل إلى اتفاق مع الصندوق للحصول على قرض قد تصل قيمته إلى 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود في عام 2014 ليصل إلى 78 بالمئة، وذلك لتخفيف الضغط عن العجز المتواصل في الموازنة جراء ابتلاع الطاقة لربع الإنفاق الحكومي في البلاد.

