مصر.. رفع حالة الاستنفار الأمني بعد تفجير الكاتدرائية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية الأحد رفع حال الاستعداد القصوى لقوات الشرطة في أعقاب التفجير الإرهابي الذي اسهتدف الكاتدرائية في منطقة العباسية بالقاهرة.

وقرر وزيرالداخلية اللواء مجدى عبدالغفار رفع حالة الاستنفار التام لقوات الشرطة وإلغاء الإجازات وتكثيف الإجراءات لحماية الشخصيات الهامة والمنشآت الحيوية.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت الأحد أن حصيلة ضحايا تفجير الكنيسة الكاتدرائية في العباسية ارتفعت لأكثر من 25 قتيلاً و 57 جريحا.

هذا ورجحت مصادر لـ"الحدث" أن يرتفع عدد القتلى والجرحى إلى أكثر من 40، لأن التفجير وقع قبيل انتهاء قداس الأحد بربع ساعة وهو الوقت الذي تكون فيه الكنيسة مكتظة بالمصلين.

وكشفت مصادر أمنية عن أن امرأة وضعت الحقيبة المفخخة داخل الكاتدرائية.

من جهته أمر وزير الدفاع المصري بفتح جميع المشافي المحيطة بالتفجير لعلاج المصابين.

