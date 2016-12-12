مفجر الكاتدرائية في القاهرة.. انتحاري يبلغ 22 عاماً

في اعلان قلب كل السيناريوهات التي تم تداولها الأحد بشأن تفجير الكاتدرائية في القاهرة، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن منفذ تفجير الكنيسة شاب يبلغ من العمر 22 عاماً ويدعى محمود شفيق محمد مصطفى ومعه 3 شباب وسيدة.

وقال خلال تشييع جنازة ضحايا تفجير الكاتدرائية اليوم الاثنين، إن الشاب دخل الكنيسة وفجر نفسه بحزام ناسف، وأن أجهزة الأمن تقوم منذ الأمس بتجميع جثة الشاب ورفقائه للوصول لكافة المعلومات متوعدا بالوصول لكافة الجناة والقصاص منهم.

وطالب السيسي بتعديل قانون الإجراءات الجنائية حتى يستطيع القضاء ردع الإرهابيين وسرعة محاكمتهم، مضيفا أنه لا يوجد خلل أمني ولكن توجد تعليمات بإثارة الإحباط وسط صفوف المصريين بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في مصر خلال الفترة الماضية.

فيما أوضح متحدث باسم الكنيسة المصرية أن جثامين الضحايا ستنقل إلى الكنيسة بسيارات إسعاف، فيما سيصل المطارنة والأساقفة والكهنة المشاركون في الصلوات من خلال وسائل نقل جماعي خاصة بالقوات المسلحة التي ستتولى تنظيم الجنازة.

وأكد أن المشاركة في طقوس الجنازة ستكون قاصرة على أسر الضحايا من خلال توزيع تصاريح دخول لهم، وستكون التغطية الإعلامية قاصرة على التلفزيون المصري الذي سينقل تفاصيل الجنازة على الهواء مباشرة.

