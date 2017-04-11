مفاجأة حول انتحاري كنيسة الإسكندرية

كشف تحقيق لصحيفة القبس الكويتية أن الانتحاري المتهم بتفجير كنيسة #الإسكندرية أقام في #الكويت وحققت معه السلطات بناء على معلومات من جهاز الأمن المصري، وقد أكد التحقيق علاقة المتهم بتنظيم #داعش وتواصله مع قيادات التنظيم في الخارج. عندها بادرت السلطات الكويتية بتسليمه إلى جهاز الأمن المصري.

وأضافت الصحيفة أن مصادرها الأمنية استغربت الإفراج عنه من قبل الأمن المصري، رغم معلومات تؤكد صلته بداعش.

يذكر أن تنظيم داعش كان أعلن أن الملقب أبا إسحاق المصري هو انتحاري الإسكندرية. وقد قضى وقتا في #سوريا التي دخلها عبر تركيا عام 2013. وكانت بعض المصادر الإعلامية أعلنت أن اسمه الحقيقي "أشرف رجب أبو نعامه"، إلا أنه لا يوجد أي بيان رسمي يؤكد ذلك.