شاهد.. وعاظ الأزهر في المقاهي

في زحام يوم الخميس في منطقة #العجمي في #الإسكندرية وبالاتفاق مع صاحب أحد المقاهي يفاجأ الرواد بمشهد غير معتاد يتمثل في دخول شيوخ من #الأزهر_الشريف بزيهم التقليدي ولغتهم العربية السليمة وعلى الفور يبدأون في الحديث إلى الرواد في أمور دينهم.

القصة بدأت بتوجيه من #شيخ_الأزهر للوعاظ بالانتشار في التجمعات وشرح وتبسيط أمور الدين لعامة الناس. الوعاظ في الإسكندرية التقطوا التوجيه وبدأوا في تنفيذه.

الشيخ ابراهيم راغب ابراهيم عضو لجنة الفتوى الفرعية في العجمي يقول "ترك رواد المقهى رويدا رويدا ألعاب المقهى وبدأوا في الاستماع بل وجذب الحديث بعضا من المارة في الشارع".

وبدأ تطبيق الفكرة في الاسكندرية معقل الدعوة السلفية التي منع معظم شيوخها من الصعود لمنابر المساجد إلا بتصريح من #وزارة_الأوقاف، والواضح أن الأزهر جاد في #تجديد_الخطاب_الديني حتى في طرق التواصل مع الناس.