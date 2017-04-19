داعش يتبنى الهجوم الإرهابي قرب دير سانت كاترين بسيناء

يعتبر هجوم #دير_سانت_كاترين في #سيناء المصرية الثالث بعد اعتداءي كنيستي #طنطا و #الإسكندرية، لكنه الاعتداء الأول للتنظيم المتطرف في ظل #حالة_الطوارئ التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح #السيسي وأقرها البرلمان، وتنتهي في تموز/يوليو المقبل.

وسارع #داعش لتبني الهجوم بعد وقت قصير من تنفيذ الاعتداء الذي أسفر عن مقتل شرطي وجرح آخرين في أحد الحواجز الأمنية جنوب سيناء، التي تعد معقل التنظيم في #مصر.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية المصرية إن المتطرفين أطلقوا النار على القوات من أعلى المنطقة الجبلية المواجهة لنقطة التفتيش، فبادلتهم القوات إطلاق النيران حتى تمت السيطرة على الموقف وأجبرتهم على الفرار.

يشار إلى أن المكان المستهدف هو أحد أقدم الأديرة في العالم، ومدرج على قائمة اليونيسكو، كما أنه مزار سياحي يقصده آلاف السياح الأجانب والمصريين سنوياً.

ويرى مراقبون أن "داعش" يرمي من وراء هجماته الطائفية في مصر إلى التأثير على الزيارة المرتقبة لـ #بابا_الفاتيكان إلى مصر نهاية الشهر الحالي.