مصر.. إحالة أوراق 20 متهماً إلى المفتي بأحداث كرداسة

قررت محكمة #جنايات_القاهرة ، إحالة 20 من عناصر #الإخوان الذين اتهموا في التورط بمذبحة #كرداسة ، للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

وكان المتهمون قد اقتحموا #مركز_شرطة_كرداسة جنوب #القاهرة في آب/أغسطس 2013 عقب فض اعتصامي #رابعة و #النهضة وقتلوا مأمور المركز ونائبه و12 ضابطاً وشرطياً.

كما هاجم المتهمون قسم الشرطة بالأسلحة وأشعلوا به النيران ثم قتلوا عدداً من ضباط وأفراد الشرطة ومثلوا بجثثهم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين والبالغ عددهم 188 في القضية #تهمة الاشتراك في #اقتحام_قسم_شرطة وقتل من فيه والتمثيل بجثثهم، إلى جانب قتل شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما في مكان الأحداث، إضافة إلى الشروع في قتل 10 آخرين من قوة قسم الشرطة وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات #الشرطة إلى جانب حيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

وقالت #النيابة إن المتهمين ارتكبوا #جرائم التخريب و #السرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم، باستعمال القوة، حال حملهم #أسلحة نارية وبيضاء، والانتماء لـ #جماعة_إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.