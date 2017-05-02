مصر.. مقتل 3 شرطيين بهجوم إرهابي في المقطم

قتل ثلاثة من أفراد #الشرطة ، بينهم ضابطان، في تبادل لإطلاق النار مع #مسلحين مجهولين، وفق ما أفادت مراسلة "الحدث".

وقال بيان للداخلية المصرية إن القتلى سقطوا خلال هجوم على نقطة أمنية بمنطقة #المقطم في #القاهرة. كما أدى إلى إصابة خمسة من الشرطة بجروح.

كما ذكر البيان أنه في حوالي الساعة 11.45 مساء (بتوقيت القاهرة) أول أيار/مايو الحالي، قامت عناصر مسلحة يستقلون سيارتين بالاقتراب من #الكمين_الأمني المتحرك أثناء مروره بميدان محمد زكي بطريق الواحة بتقاطعة مع الطريق الدائري دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وإطلاق النيران على القوات التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية.