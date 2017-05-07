السيسي من الكويت: نقف مع أشقائنا بالخليج ضد أي تهديدات

أعلنت #الرئاسة_المصرية تفاصيل مباحثات #أمير_الكويت #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح مع الرئيس عبدالفتاح #السيسي.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وأمير #الكويت عقدا جلسة مباحثات رحب خلالها أمير الكويت بزيارة الرئيس، مؤكداً على ما تتسم به #العلاقات_المصرية_الكويتية من تميز وخصوصية، وما يجمع بين البلدين من تاريخٍ مشترك ومصيرٍ واحد.

وأشار الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المكانة الخاصة التي تحظى بها #مصر وشعبها لدى الشعب والحكومة الكويتية، ولاسيما في ضوء ما قدمته مصر على مدار عقود في سبيل التصدي لما يتعرض له #الوطن_العربي من تحديات وتهديدات، مشيداً بدور مصر المحوري باعتبارها دعامة رئيسية لأمن واستقرار دول الخليج والوطن العربي بأكمله.

وثمن أمير دولة الكويت مساهمات أبناء مصر في النهضة التنموية بدولة الكويت، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، وأن تساهم زيارة الرئيس السيسي في تطوير أطر التعاون القائمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب من جانبه عن تقدير مصر، قيادةً وشعباً، للمواقف المُقدّرة التي اتخذتها دولة الكويت الشقيقة بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إزاء مصر، ومواقفها الداعمة لإرادة الشعب المصري، مشيراً إلى أن الشعب المصري لن ينس هذه المواقف التي عكست أصدق معاني الأخوة والدعم.

وأكد الرئيس السيسي تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع الكويت في جميع المجالات بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وشدد الرئيس المصري على عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في #الخليج ، مؤكداً على أن أمن الخليج من أمن مصر، وأن مصر تقف إلى جانب أشقائها في الكويت والخليج في مواجهة أية تهديدات إقليمية أو خارجية.

وذكر السفير علاء يوسف أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، حيث أكد الجانبان على ضرورة التحضير الجيد للاجتماع المقبل للجنة المصرية الكويتية المشتركة بما يضمن الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.

وقال يوسف إن الجانبين بحثا أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة #الإرهاب ، فضلاً عن أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول ويحمي وحدتها الإقليمية ويصون مقدرات شعوبها.

وفي ختام المباحثات، جدد الرئيس المصري الدعوة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لزيارة مصر، وهو ما رحب به أمير الكويت ووعد بتلبية الدعوة في أقرب وقت.

