مصر.. مقتل 3 عسكريين في هجومين منفصلين بسيناء

قتل 3 عسكريين، وأصيب 9 آخرون، اليوم الأحد، في حادثين منفصلين بمحافظة #شمال_سيناء المصرية (شرقي البلاد)، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن "مجهولين (لم يحدد عددهم) زرعوا #عبوة_ناسفة انفجرت في #مدرعة عسكرية وسط #سيناء، ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود بشظايا متفرقة في الجسد".

وبالتزامن مع الهجوم الأول، شن مجهولون هجومًا مسلحًا على قوة عسكرية جنوبي #الشيخ_زويد شمالي سيناء المصرية، ما أسفر عن مقتل ضابطين وإصابة 6 جنود آخرين، وفق المصدر ذاته.

وتم نقل المصابين إلى #مستشفى #مدينة_العريش لتلقي العلاج اللازم.

وتنشط في محافظة شمال سيناء المصرية، عدة تنظيمات أبرزها "أنصار بيت المقدس" الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم "داعش"، وغيّر اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء".