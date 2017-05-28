سائق حافلة المنيا يروي التفاصيل: الهجوم استمر 10 دقائق

تحدث سائق حافلة المنيا التي تعرضت لهجوم تنظيم داعش من سريره في المستشفى مؤكدا أن عملية إطلاق النار على الحافلة استمرت لنحو عشر دقائق، موضحا أنه لم يتم أي حوار أو حديث مع المهاجمين الستة.

وشن مسلحون صباح الجمعة هجوماً على حافلة كانت تقل أقباطا في طريقهم إلى دير في المنيا بوسط مصر ما أوقع 29 قتيلا وعشرات الجرحى.

وتم تشييع جثامين ضحايا الاعتداء مساء الجمعة في محافظتي المنيا و #بني_سويف وسط مشاعر من الغضب والقلق من تكرار مثل هذه الاعتداءات.

وأعلن تنظيم #داعش، اليوم السبت، تبنيه للهجوم الذي استهدف، أمس الجمعة، حافلة في #المنيا بمصر، والذي راح ضحيته عشرات من #الأقباط.

ونشر "داعش" بياناً عبر تطبيق #تليغرام، قال فيه إن "مفرزة أمنية من جنود" تابعين له قاموا "بنصب كمين محكم" لعشرات الأقباط غربي مدينة المنيا عاصمة المحافظة.

وأضاف أن عناصره أحرقوا إحدى سيارات الأقباط أيضاً.

كما أوردت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم الخبر قائلةً إن "مفرزة أمنية" من داعش "نفذت هجوم المنيا الذي استهدف يوم أمس حافلة تقل أقباطا".

واعتداء المنيا هو الرابع ضد الأقباط في #مصر خلال أقل من ستة أشهر.