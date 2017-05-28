غضب قبطي في مصر.. والمنيا تتلقى العزاء

فتحت مطرانيات محافظة #المنيا أبوابها، السبت، لاستقبال أهالي ضحايا حادث الاعتداء الذي وقع، الجمعة، حين استهدف مسلحون ملثمون حافلة للأقباط كانت متوجهة لدير الأنبا صموئيل بالمحافظة، مخلفين 29 قتيلاً بينهم أطفال.

وحضر أهالي عشرة من القتلى إلى القداس في مطرانية بني مزار قبل أن يتلقوا العزاء من الأقارب والأصدقاء الذين توافدوا طوال النهار.

وظهر التأثر واضحاً عليهم، لدرجة أن بعضهم لم يستطع استكمال الصلوات.

إلى ذلك، وعلى الرغم من صرف تعويضات بلغت مئة ألف جنيه للقتيل، وأربعين ألفا للمصاب، إلا أن هذا لم يمثل شيئاً لمن فقد الأقارب والأحباب، ناهيك عن الآثار النفسية الخطيرة التي تركها الهجوم الإرهابي في نفوس البعض.

غضب شعبي قبطي

ولا يمكن وسط تكرر الاعتداءات التي طالت الأقباط في مصر مؤخراً، التغاضي عن حالة الغضب الذي يشعر به هؤلاء. وقد حاول رعاة الكنائس والأبرشيات التخفيف من غضب الشعب القبطي الذي لم ينس بعد حادثي تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية قبل أسابيع.

وأكد الأنبا أغاثون مطران مغاغة أنه طلب من الجميع الهدوء، قائلاً: "قلت لهم اهدوا والدولة المصرية لن تترك حقكم - لأن الإرهابي مش قدامنا اللي قتل أولادنا قدامنا الدولة المصرية - حنخرب في الدولة المصرية؟ فلازم نتكاتف مع الدولة المصرية في الوقت ده".

يذكر أن المطرانيات في مغاغة وبني مزار وغيرها من المدن في المنيا تستقبل المعزين، بينما تقام بعض سرادقات العزاء في القرى والمدن التي ينتمي لها الضحايا.