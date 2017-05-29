لافروف يؤكد دعم روسيا لمصر في حربها ضد الإرهاب

جددت روسيا الأثنين، دعمها لمصر في مواجهة الهجمة الإرهابية التي تعرضت لها الأسبوع الماضي، حيث بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري جهود محاربة الإرهاب مع نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال الاجتماع الذي جمعهما في القاهرة في إطار اجتماعات صيغة 2+2 التي تجري بين وزراء خارجية ودفاع البلدين.

وفي تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، قال إن الوزيرين ناقشا الوضع الأمني في مصر والحادث الإرهابي الأخير الذي وقع في المنيا.

كما أشادت روسيا بالدور المصري في التصدي لظاهرة الإرهاب الدولي من خلال عضويتها بمجلس الأمن.