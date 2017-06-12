مصر تطلب من الإنتربول تسليم المطلوبين في قطر

جددت السلطات المصرية طلبها للإنتربول الدولي بتسليم الإرهابيين المطلوبين وعددهم 400 شخص، بينهم الـ 26 المدرجين على قوائم #قطر التي أصدرتها #السعودية و #مصر و #الإمارات و #البحرين الخميس.

المطلوبون صدرت ضدهم أحكام قضائية لتورطهم في عمليات عنف وإرهاب وتمويل عمليات إرهابية.

فيما أعلنت #قطر على لسان وزير خارجيتها أنها لا تعتبر تنظيم #الإخوان_المسلمين إرهابيا، جددت القاهرة طلبها من الإنتربول الدولي بتسليم قائمة 400 شخص من مطلوبين لديها.

خمسون من هذه القائمة مقيمون في قطر وجلهم من تنظيم اخوان المسلمين والجماعات المتفرعة منها.

المطلوبون المقيمون في قطر، وفق السلطات المصرية، يشكلون أكبر تهديد للأمن القومي المصري منذ وصول الاخوان عام .2012

