مقتل سائحتين أوكرانيتين بعملية طعن في الغردقة

طعن شاب مجهول، اليوم الجمعة، 6 #سائحات أجنبيات في مدينة #الغردقة المصرية المطلة على ساحل البحر الأحمر، ما أسفر عن مصرع سائحتين أوكرانيتين.

وذكر شهود عيان لـ "العربية.نت" أن شاباً مجهولاً #طعن #أجانب بقرية ذهبية في الغردقة بالبحر الأحمر، وقفز إلى السور الملاصق لقرية سياحية أخرى وطعن آخرين.

ونشرت وسائل إعلام مصرية صورة للمهاجم بعد القبض عليه داخل قفص حديدي.

وقالوا إن أمن القرية تمكن من الإمساك بالجاني، وتم تسليمه لأجهزة الأمن التي بدأت في التحقيق معه لمعرفة دوافعه، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفيات.

من جانبه أفاد مسؤول مركز الإعلام الأمنى بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط أحد الأشخاص قام بالتعدي على عدد من السائحين باستخدام سلاح أبيض "سكين تم ضبطه" أثناء تواجدهم على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة بعد ظهر اليوم الجمعة.. مما أسفر عن إصابة (6) سائحات من جنسيات مختلفة.

وأشارت التحريات المبدئية إلى أن المتهم كان قد تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة.

وأضاف المسؤول الأمني أنه جار استجواب المذكور للوقوف على دوافعه وأبعاد الحادث وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية.