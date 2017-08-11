مصر.. عشرات القتلى والجرحى في تصادم قطارين

اصطدم قطاران، الجمعة، بمنطقة خورشيد في #الإسكندرية شمال #مصر، ما أسفر عن سقوط 36 قتيلا و123 مصابا، حيث تصادم قطار قادم من #القاهرة وآخر قادم من مدينة بورسعيد.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، مجدي حجازي، سقوط عشرات القتلى والمصابين جارٍ حصر أعدادهم جراء تصادم قطارين، حسب ما أفادت صحف مصرية.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن قطارا قادما من القاهرة إلى مدينة الإسكندرية اصطدم بقطار متجه من ذات المدينة إلى #بورسعيد، وذلك بمنطقة خورشيد في الإسكندرية.

ونقلت سيارات الاسعاف جثامين القتلى والمصابين إلى مستشفيات في مدينتي كفر الدوار والإسكندرية.

وتم رفع حالة الطوارئ في جميع المستشفيات والدفع بالعديد من سيارات الاسعاف إلى موقع الحادث.

ومن جانبها، أعلنت #هيئة_السكة_الحديد المصرية في بيان أن في الساعة 14:15 شهدت اصطدام قطار 13 اكسبريس القاهرة - الإسكندرية بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيد - الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة - الإسكندرية.

وأوضحت الهيئة فى بيانها أنه نتيجة اصطدام قطار 13 بمؤخرة قطار 571، سقط جرار قطار 13 وعربتان من مؤخرة قطار 571، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة والدفع بأوناش السكة الحديد بمنطقة #غرب_الدلتا لرفع العربتبن والجرار من على قضبان السكة الحديد.