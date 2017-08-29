مصر.. مقتل 14 وإصابة 42 بحادث تصادم في الصعيد

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن وزارة الصحة قولها إن 14 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 42 آخرون في حادث تصادم بمحافظة بني سويف في صعيد مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أن حادث التصادم وقع بين "أتوبيس (حافلة) تابع لشركة الصعيد للنقل السياحي وسيارة نصف نقل مما أدى إلى انقلابهما من أعلى كوبري بني سويف في طريق بني سويف الشرقي قبل طريق (بني سويف/القاهرة)

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في تصريح للوكالة الرسمية أن "عشرة وفيات تم نقلهم إلى مستشفى بني سويف العام وأربعة إلى مستشفى ناصر المركزي" موضحا أن هناك ثلاثة مصابين تم نقلهم إلى العناية المركزة.

وأضاف "الإصابات تراوحت بين أشباه ما بعد الارتجاج وكسور وسحجات وكدمات".

وتتكرر حوادث النقل في مصر بسبب التراخي في تطبيق معايير الأمان ورعونة القيادة وسوء حالة الطرق وتهالك السيارات.

