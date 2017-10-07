انتشال جثث 21 مصريا قتلهم تنظيم "داعش" في ليبيا

قال مكتب المدعي العام في ليبيا، الجمعة إن السلطات انتشلت 21 جثة لمصريين مسيحيين قتلهم تنظيم داعش في معقله السابق في سرت.



وذكر بيان نشرته قناة الأحرار التلفزيونية الليبية أن السلطات عثرت على الجثث في نفس موقع تصوير الضحايا بملابس برتقالية أثناء قتلهم بالمدينة الساحلية في فبراير شباط 2015.



وكان صادق السور المشرف على التحقيقات في مكتب النائب العام قد قال الأسبوع الماضي إن السلطات عرفت موقع المنطقة التي دفنت بها الجثث بعد أن كشف عنه قيادي محتجز.



وسيطرت داعش على سرت في عام 2015 وفقدت السيطرة على المدينة في أواخر العام الماضي بعد أن طردتها قوات الجيش الليبي.

