هجوم الواحات.. استنفار أمني مع مقتل 52 شرطيا مصريا

استنفر هجوم الواحات الإرهابي قرب الجيزة المصرية القوات الأمنية في مصر في ظل تضارب الأنباء حول عدد الضحايا.

وأفادت آخر الأنباء بمقتل 52 من افراد الأمن والحصيلة مرشحة للارتفاع فيما يعمل الجيش على تمشيط نحو 45 كيلومترا من المنطقة التي نُفذ فيها الهجوم..



وبحسب بيان وزارة الداخلية المصرية فقد وردت معلومات تفيد باتخاذ بعض المتطرفين للمنطقة كيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكاناً لاختبائها.



وكان مصدر أمني كشف أن أحد ضباط الشرطة لم يتمكن أثناء المداهمة من الاتصال بأحد القيادات لإرسال دعم بري وجوي وفق "المصري اليوم".



وقالت المصادر إن ضعف شبكات الاتصال أدى إلى صعوبة التواصل بين قوات الأمن، موضحة أن العناصر الإرهابية كانت أكثر دراية بمداخل ومخارج المنطقة.



من جهتها نقلت "بوابة الاهرام" عن مصدر أمني أنه سيتم الدفع بقوات إضافية من "مكافحة الإرهاب" إلى الواحات, فيما تستمر عمليات المداهمة في الجبال.