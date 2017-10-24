السيسي يطالب قطر بالاستجابة لمطالب الدول الأربع

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي أن أي مصالحة مع جماعة الإخوان يُجيب عنها الشعب المصري وحده، على حد تعبيره. كما طالب مجددا #قطر بتلبية المطالب المقدمة إليها من جانب الدول الأربع المقاطعة لها.

جاء ذلك في مقابلة متلفزة مع فضائية "فرانس 24" خلال زيارته الحالية لباريس، تطرق خلالها الرئيس المصري السيسي إلى الأزمة الخليجية وملف المصالحة الفلسطينية والأزمة الليبية.

ونفى السيسي وجود معتقلين سياسيين بمصر، مشددا على أن سجناء ا#لإخوان يتعرّضون لمحاكمة عادلة طبقًا للقانون المصري.

ورأى الرئيس المصري أن النجاح الموجود في #سوريا و #العراق ضد داعش سيترتب عليه انتقال العناصر الإرهابية من هذه الجبهة باتجاه #ليبيا و #مصر وسيناء وغرب إفريقيا.

كما لفت إلى أنه من الصعب تأمين الحدود المصرية الغربية مئة بالمئة. وأفاد أن مصر استطاعت خلال عامين ونصف العام تدمير 1200 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر.