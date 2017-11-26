هجوم مسجد الروضة.. تقييم أمني ومواجهة برلمانية للإرهاب

على خلفية هجوم مسجد الروضة الإرهابي حرص مساعدو وزير الداخلية ومدراء الأمن، الأحد، على قيادة جولات ميدانية فى الشوراع، لمراجعة خطط التأمين.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تقييم الأداء فى مختلف المواقع الأمنية، والوقوف على مدى استيعاب القوات لكافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة، والتعرف ميدانياً على مدى قدرة وجاهزية القوات.

وسيعقد مجلس النواب المصري، الإثنين، جلسة طارئة لبحث كيفية الرد على حادث مسجد الروضة شمال سيناء، ومن بين التشريعات التي يطالب النواب باستعجال مناقشتها، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يجيز مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني والرسائل النصية أو المصورة على الهاتف أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص لمدة لا تزيد عن 30 يوما.

كما يضع نظاماً كاملاً لإجراءات التحقيق والمحاكمات عن بعد ويستحدث نصوصًا لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم.