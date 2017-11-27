الحكومة اليمنية تستنكر احتجاز الحوثي لشاحنة أدوية أطفال

استنكرت الحكومة الشرعية باليمن، بشدة احتجاز شاحنة أدوية خاصة بالأطفال مقدمة من منظمة رعاية الطفولة في المنافذ الجمركية التي استحدثتها الميليشيات الانقلابية على مداخل محافظة إب.

ودعا وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح المنظمات الأممية للضغط على الميليشيات لكف ممارساتها وانتهاكاتها بحق المحافظات اليمنية.

واعتبر الوزير اليمني أن استمرار الميليشيات باحتجاز ونهب القوافل والمساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية يمثل عملا إرهابيا، ويزيد من تعقيد الوضع الإنساني في البلاد، موضحا بأن انتهاكات الميليشيات بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية بلغت ثمانية وأربعين انتهاكاً منذ بداية العام الحالي ما بين نهب واحتجاز وبيع في السوق وتسخيرها لما يسمى بالمجهود الحربي.

ودعا الوزير اليمني الأمم المتحدة للضغط على الميليشيات للإفراج عن هذه الشاحنة، وإدانة واضحة لكافة الانتهاكات بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية وتحديد مواقف واضحة حيالها.

