مصر.. البرلمان يوضح "لن نناقش بيانات هجوم سيناء"

أعلن رئيس مجلس النواب المصري، علي عبدالعال أن الجلسة الطارئة التي عقدت الاثنين مخصصة للبحث بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الأنشطة النووية، وبالتالي لا يجوز على الإطلاق مناقشة أي موضوعات أخرى خارج الجدول المحدد سابقًا طبقا للائحة الداخلية للبرلمان.

وأضاف أنه لن يتم مناقشة البيانات العاجلة الخاصة بهجوم مسجد الروضة اليوم، لأنها لم تكن مدرجة على جدول الجلسة الطارئة، حتى لا يتسبب ذلك في إبطال الجلسة العامة.

من جانبه، أكد محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، أن الحكومة كشفت عن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال حادث بئر العبد الإرهابي، لافتا إلى أنه تم صرف 200 ألف جنيه لأسرة كل قتيل و50 ألف لكل مصاب.

وأوضح النائب في كلمته خلال الجلسة العامة، أن محكمة العريش سيتم تشغيلها لاستخراج كافة الشهادات المطلوبة، موضحا أنه أيضا جار التنسيق والتعاون مع المجتمع المدني لتشغيل أهالي قرية الروضة في بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، مؤكدا أنه تم تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه لتنمية مدينة بئر العبد.

كما طالب السويدي، بعقد جلسة طارئة أخرى للبرلمان لمناقشة مشروع قانون بخصوص صرف معاش استثنائي لأسر قتلى ومصابي العمليات الإرهابية، لافتا إلى أنه تم إعادة تشغيل مستشفى بئر العبد في العريش.



