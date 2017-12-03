عائلة أحمد شفيق ستقدم بلاغاً للنائب العام بشأن اختفائه

عاد رئيس وزراء مصر السابق #أحمد_شفيق إلى القاهرة، لكن مصيره بات مجهولاً، وفق ما أكدت عائلته التي أعلنت أنها ستقدم بلاغا للنائب العام للكشف عن مكانه.

فيما أفادت المعلومات الرسمية حسب عائلة شفيق، أنه تم ترحيله بالفعل من الإمارات إلى القاهرة عبر طائرة خاصة، وأن شهودا رأوه يخرج من مطار القاهرة تحت حراسة أمنية، وفق ما ذكرت رويترز، لكن محامية أحمد شفيق قالت بدورها إنها تجد صعوبة في الاتصال به.

على المستوى الرسمي، رفضت وزارتا الخارجية والداخلية في #مصر التعليق على ملف شفيق، أما الصحف المصرية فتحدثت عن وصوله لأحد الفنادق حيث من المقرر أن يقيم حتى يتم الانتهاء من تجهيز منزله، كما تقول الصحف المصرية.

وكان إعلان شفيق نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر عقدها العام المقبل قد أثار ردود فعل متباينة في الساحة السياسية المصرية، وعلق وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على مسألة ترشح أحمد شفيق للانتخابات بقوله، إن القانون يكفل لأي شخص الترشح للانتخابات في حال عدم وجود مانع قانوني.