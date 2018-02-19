الجيش المصري: مقتل ثلاثة جنود في عمليات سيناء

أعلن #الجيش_المصري الاثنين ن ثلاثة من رجاله قتلوا في #سيناء في إطار العملية التي ينفذها الجيش للقضاء على المتطرفين منذ أكثر من أسبوع. وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي في بيان إن عمليات التطهير والاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة ثلاثة من رجاله.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش عن خسائر بشرية في صفوفه منذ بدء عملية "سيناء 2018" في التاسع من فبراير الجاري.

كما قال البيان إنه تم أيضا "القضاء على عدد (4) عنصر تكفيري مسلحشديدي الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات". وسبق أن أعلن الجيش عن مقتل عشرات من المسلحين منذ بدء العملية. وأوضح أن القوات ألقت القبض على 417 فردا "من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم".

وتتركز العملية التي يقودها الجيش وتشارك فيها الشرطة على محافظة شمال سيناء، حيث ينشط متشددون موالون لتنظيم #داعش وتشمل مناطق أخرى من البلاد.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي ، كان قد أمر القوات المسلحة ووزارة الداخلية بالقضاء على الإرهابيين خلال ثلاثة أشهر وذلك بعد هجوم على مسجد في شمال سيناء في نوفمبر الماضي قُتل فيه أكثر من 300 شخص.

