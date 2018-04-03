مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.. في مصر

في إطار مواجهة التهديدات التي تواجه البلاد من قبل جماعات متطرفة إحداها موالية لداعش، صادق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على قانون لإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، ليحل مكان المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح #السيسي قرارا بتشكيله في يوليو الماضي.

ونصّ قانون تشكيل المجلس الجديد على حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، وكذلك العمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخلياً وخارجياً كل خمس سنوات، علماً بأن المجلس يتشكل من رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة وشيخ الأزهر وبابا الأقباط الأرثوذوكس وعدد من الوزراء.

