حكومة مصر الجديدة تؤدي اليمين..وتغيير بالدفاع والداخلية

أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس.

وشهدت الحكومة تغيير وزيري الدفاع والداخلية وبقاء وزارة الإسكان في يد رئيس الوزراء المكلف وتعيين وزراء جدد للطيران والبيئة والصحة والشباب، والمالية والزراعة والاتصالات وجاء تشكيل الحكومة الجديدة كما يلي:

الدكتور مصطفى مدبولي رئيساً للوزراء وزيراً للإسكان.

الفريق محمد أحمد زكي وزيراً للدفاع.

الدكتور محمد مختار جمعة وزيراً للأوقاف.

الدكتور محمد شاكر وزيراً للكهرباء.

غادة والي وزيراً للتضامن.

سامح شكري وزيراً للخارجية

الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي

الدكتورة سحر نصر وزيراً للاستثمار والتعاون الدولي

المهندس طارق الملا وزيراً للبترول

نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج

المستشار حسام عبد الرحيم وزيراً للعدل

الدكتور محمد عبد العاطي وزيراً للري

الدكتور خالد العناني وزيراً للآثار

محمد سعفان وزيراً للقوى العاملة

الدكتور على مصيلحي وزيراً للتموين

المستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس لنواب

الدكتور طارق شوقي وزيراً للتربية التعليم والتعليم الفني

الدكتور خالد عبد الغفار وزيراً للتعليم العالي والبحث العملي

الدكتورة هالة السعيد وزيراً للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

الدكتور هشام عرفات وزيراً للنقل

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيراً للثقافة

الدكتورة رانيا المشاط وزيرا للسياحة

الدكتور محمد معيط وزيراً للمالية

الفريق يونس المصري وزيراً للطيران المدني

اللواء محمود شعراوي وزيراً للتنمية المحلية

اللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية

ياسمين صلاح الدين وزيراً للبيئة

الدكتور عزالدين ابوستيت وزيراً للزراعة

الدكتورة هالة زايد وزيراً للصحة والسكان

الدكتور عمرو أحمد سميح طلعت وزيراً للاتصالات

الدكتور أشرف صبحي وزيراً للشباب والرياضة

عمرو عادل بيومي وزيراً للتجارة والصناعة

هشام أنور محمد توفيق وزيراً لقطاع الأعمال العام.