مصر ترفض نتائج تحقيق فرنسا عن الطائرة المنكوبة

عادت إلى الواجهة من جديد قصة الطائرة المصرية المنكوبة التي سقطت عام 2016 بعد أن أعلن المكتب الفرنسي للتحقيق في حوادث الطيران المدني عن أن الفرضية الأكثر احتمالاً هي أن تكون النار قد اشتعلت في مقصورة القيادة، بينما كانت الطائرة تحلق على ارتفاع كبير، ما أدى إلى انتشار النيران سريعاً، بالتالي فقدان السيطرة على الطائرة.

وذكرت صحيفة "لاتريبون" الفرنسية، أن التحقيق الفرنسي رجح فرضية اندلاع حريق في قمرة القيادة، الأمر الذي يفسر حادث تحطم الطائرة المتجهة من #باريس إلى القاهرة، والتي سقطت في 2016 في البحر المتوسط.

من جهة أخرى، قوبلت تصريحات المحققين الفرنسيين بنفي من النيابة المصرية التي أكدت فيه أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وأنها تتعاون مع الجانب الفرنسي.

وأكدت النيابة أنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول الوصول إلى سبب سقوط الطائرة، وهو حريق في قمرة القيادة.