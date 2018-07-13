وزير الطيران: انفجار في خزاني وقود خارج مطار القاهرة



أكد وزير الطيران المدني المصري أن الحركة الجوية في مطار القاهرة الجوي لم تتأثر جراء انفجار في خزاني وقود خارج مطار القاهرة.



وكانت وسائل إعلام محلية مصرية عن شهود عيان قد نقلت بسماع دوي انفجار وحريق كبير في محيط مطار القاهرة.



وذكرت وسائل الإعلام ببدء السلطات المصرية التحقيق في الحادث لتحديد ملابساته.



وأفادت مراسلة "العربية" في القاهرة بأنه تم السيطرة على حريق في أحد مصانع البتروكيماويات قرب مطار القاهرة.



فيما قال التلفزيون المصري أن الدفاع المدني سيطر على الحريق بخزان الوقود والذي يتبع شركة خاصة قرب مطار القاهرة.





