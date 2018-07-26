الولايات المتحدة ترفع الحظر عن مساعدات عسكرية لمصر

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب قررت السماح لمصر باستخدام 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية تعود للعام المالي 2016 كانت قد حجبتها في السابق.



وأضاف المسؤول أن القرار جاء اعترافاً "بالخطوات التي اتخذتها مصر على مدى العام الماضي استجابة لمخاوف أميركية معينة"، وفي ضوء تعزيز الشراكة مع مصر.



وحجبت إدارة ترمب الأموال العام الماضي، متعللة بما قالت إنه "تقاعس مصر عن إحراز تقدم في احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية".



والمساعدات المفرج عنها جزء من ميزانية الحكومة الأميركية لعام 2016. وتهدف هذه الأموال، التي تعرف باسم التمويل العسكري الخارجي، إلى مساعدة مصر في شراء عتاد عسكري أميركي.