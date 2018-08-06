بعد حادث تصادم.. إصابة 9 أشخاص في انفجار سيارة بالقاهرة

قال متحدث باسم وزارة الصحة المصرية إن سيارة انفجرت في منطقة الدقي قرب وسط القاهرة صباح اليوم الاثنين بعد حادث تصادم وإن تسعة أشخاص اصيبوا بجروح.



ولم يتضح على الفور سبب الانفجار ولكن مصدرين أمنيين أبلغا رويترز أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن خللا في بطارية السيارة ربما يكون سبب الانفجار.



وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة للصحفيين إن تسعة أشخاص أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات.



وأبلغ مسؤول آخر بالوزارة محطة إذاعة محلية أن عدة أشخاص آخرين عولجوا من إصابات طفيفة في الموقع.



وسمع شاهد دوي انفجار قوي ورأي آخرون من مراسلي رويترز الدخان يتصاعد من منطقة الدقي الواقعة في محافظة الجيزة غربي القاهرة.



وقال المصدران الأمنيان إن النيران امتدت من السيارة المشتعلة إلى حافلة ركاب صغيرة بالقرب منها وأتت عليها.



وقال ضابط بالدفاع المدني لرويترز في الموقع أن خمسة أشخاص على الأقل اصيبوا.