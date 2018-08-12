مصر.. مقتل 12 إرهابياً في العريش

قتلت قوات الأمن المصرية 12 من "العناصر الإرهابية" بعد تبادل لإطلاق النار معهم بمحافظة شمال #سيناء شمال شرق البلاد، وفق مسؤول أمني بوزارة الداخلية.

وقال المسؤول إن "مجموعة من العناصر الإرهابية" اتخذت من أرض في "منطقة الملالحة في (العريش) وكراً لها".

وتابع من دون أن يحدد متى حدث ذلك: "فوجئت قوات الأمن بإطلاق الأعيرة النارية من قبلهم. تم التعامل معها وأسفر ذلك عن مصرع 12 عنصراً".

وفي التاسع من شباط/فبراير، بدأ الجيش عملية عسكرية شاملة في شبه جزيرة سيناء، حيث يتركز الفرع المصري لتنظيم #داعش (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمواطنين في البلاد.

وتستهدف العملية القضاء على المتطرفين، وأسفرت نتائجها حتى الآن عن مقتل أكثر من 250 إرهابياً، وما يزيد على 30 جندياً، وفق أرقام الجيش.