محكمة مصرية تقضي بإعدام 6 أشخاص أدينوا بقتل شرطي

أصدرت محكمة مصرية، الثلاثاء، حكماً قضى بإعدام 6 أشخاص وبالسجن المؤبد لاثنين آخرين، بعد إدانتهم بالاعتداء على الشرطة في 2016 وقتل أحد عناصرها، حسب ما قال مسؤول قضائي.

كما حكمت محكمة جنايات القاهرة على متهمين آخرين، بينهم 3 من القُصر في القضية نفسها، بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و15 سنة.

وكانت المحكمة قد أحالت في يونيو/حزيران أوراق المتهمين لمفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم مقدمة لصدور الحكم.

ودين المتهمون المحكوم عليهم بالإعدام بتهم الانضمام لـ"جماعة إرهابية" تأسست على خلاف القانون و"اغتيال رقيب شرطة عمداً، خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية بدلتا النيل، شمال القاهرة)، كما شرعوا في اغتيال ضابط شرطة وآخرين من المكلفين بتأمين الكمين".



