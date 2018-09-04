اعتقال رجل ألقى عبوة ناسفة بمحيط سفارة أميركا بالقاهرة

قالت 3 مصادر أمنية إن قوات الأمن المصرية اعتقلت رجلاً بعد أن ألقى عبوة ناسفة انفجرت في محيط السفارة الأميركية بالقاهرة اليوم الثلاثاء.

وقالت المصادر إنه لم ترد تقارير عن إصابة أحد.

وذكرت السفارة الأميركية بالقاهرة على حسابها على "تويتر": "نحن على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة. يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات.. يرجى توخي الحذر".

ونصحت المواطنين الأميركيين بتجنب المنطقة.

ولطالما شهدت المنطقة المحيطة بالسفارة تواجداً أمنياً مكثفاً على مدار عقود، وتحيط الحواجز الخرسانية بالمبنى وتمنع حركة المرور في محيطها.

وتقع السفارة البريطانية أيضاً بالقرب من مبنى السفارة الأميركية.