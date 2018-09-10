مصر.. مقتل 11 إرهابياً في اشتباكات مع الشرطة بسيناء

لقى 11 إرهابياً مصرعهم في اشتباكات مع قوات الشرطة المصرية في شمال سيناء .



وكشف مصدر أمني أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني تفيد اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة في محطة وقود مهجورة في منطقة جسر الوادي بالعريش، واتخاذها وكر لشن سلسلة هجمات ضد قوات الجيش والشرطة.



و أضاف أنه تمت مداهمة الوكر على الفور، وفوجئت القوات بقيام العناصر الإرهابية بإطلاق النار عليها، مشيراً إلى أنه جرى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مصرع 11 إرهابياً بينهم اثنين شديدي الخطورة، وهما محمد إبراهيم جبر شاهين، وجمعة على عياد مرشود.



و أكد المصدر الأمني أنه عثر بحوزة الإرهابيين على بنادق آلية وذخيرة وعبوات ناسفة، مضيفاً أنه تم اخطار النيابة التي تولت التحقيق.