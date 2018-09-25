مصر.. علماء آثار يكتشفون مبنى أثريا ضخما جنوب القاهرة

أعلنت السلطات المصرية أن علماء آثار اكتشفوا مبنى أثرياً ضخماً في بلدة ميت رهينة، التي تبعد 20 كيلومترا جنوب القاهرة.



وقالت وزارة الآثار الثلاثاء إن علماء آثار كشفوا مبنى ملحقا يضم حماما رومانيا ضخما وغرفة يتوقع أن تكون مخصصة للطقوس الدينية.



وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه من المتوقع أن يكون المبنى جزءا من مبنى سكني في المنطقة، التي كانت مدينة منف، عاصمة مصر في ذلك الوقت.



يذكر أن مدينة منف، التي تأسست قبل نحو 3100 قبل الميلاد، كانت موطن الملك مينا، موحد القطرين.



وتأمل مصر أن تسهم هذه الاكتشافات في انعاش السياحة، التي تضررت بعد عام 2011.

