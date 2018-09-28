السيسي لنتنياهو: حل قضية فلسطين يوفر الأمن والتنمية

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية، ستسهم في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية.

وشدد السيسي خلال استقباله فجر اليوم الخميس بمقر إقامته في نيويورك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وصرح السفير، بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر بأن اللقاء شهد بحث سبل إحياء عملية السلام، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب من جانبه عن تقديره لدور مصر الهام في الشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب، وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.