مصر وروسيا توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في بداية محادثاته مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي إن لقاءه مساء الأمس واليوم مع الرئيس المصري فسح المجال لبحث كافة ملفات التعاون الثنائي.

وأعرب بوتين عن ارتياح بلاده من تنوع وتطور التعاون الاقتصادي بين موسكو والقاهرة والذي ازداد خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام بنسبة 62 بالمائة.

وأضاف بوتين أن البلدين يعملان على تنفيذ مشاريع كبرى وطموحة منها مشروع تشييد محطة الضبعة النووية.

من جانبه أعرب السيسي عن ارتياحه للقاءات التي أجراها في موسكو والتي عكست تطوير صلات التعاون بين البلدين، وأشار السيسي إلى أن محادثاته مع بوتين تتضمن ملفات هامة لا تقتصر فقط على تشييد محطة الضبعة النووية وإنما أيضا استئناف الرحلات السياحية لمصر وتوسيع الرحلات الجوية المباشرة بين المدن الروسية والمدن المصرية، بالإضافة للتنسيق والتعاون الجاري بين موسكو القاهرة في مكافحة الإرهاب.

وفي المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في ختام القمة الروسية المصرية أعلن بوتين أنه تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية كما تم توقيع اتفاقية خاصة بتصنيع عربات القطارات بكلفة تصل إلى مليار بورو، وأضاف بوتين أنه بحث مع نظيره المصري الوضع في سوريا وتوصل الرئيسين إلى ضرورة التأكيد على التسوية السياسية عبر تشكيل لجنة صياغة الدستور لتباشر أعمالها، وتوفير إمكانات اقتصادية لإعادة إعمار سوريا وتوفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين.

وأكد الرئيسان على مواصلة التنسيق في تسوية الأزمة السورية، أما فيما يتعلق بليبيا قفد اتفق الجانبان على مواصلة التعاون من أجل إحلال الاستقرار وتوحيد الجيش الليبي.

وأكد بوتين والسيسي على ضرورة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على أساس قرارات الشرعية الدولية.

ووصل الرئيس المصري، مساء أمس الثلاثاء، إلى مدينة سوتشي الروسية، لعقد مباحثات قمة مع الرئيس الروسي، حيث التقيا في مأدبة عشاء غير رسمية فور وصول السيسي.