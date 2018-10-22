مصر تعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

وافق #مجلس_النواب_المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر عام 2018.



وجاءت موافقة المجلس بعدما استعرض اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي تقرير اللجنة العامة بشأن قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح #السيسي، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وبيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس، الأحد، بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ، وقام المجلس بالتصويت على القرار وقوفا. وشهدت الجلسة الموافقة بالإجماع على القرار.



ويتضمن قرار رئيس الجمهورية في المادة الأولى أن "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام 2018 ميلادية".



وأعلنت مصر حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر لأول مرة في أبريل/نيسان 2017 بعد تفجير كنيستين أسفرا عن مقتل 45 شخصا على الأقل. ومنذ ذلك الوقت تمدد مصر حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى أو تعلنها مجددا بعد مرور يوم أو أكثر على المدة السابقة، نقلا عن رويترز.