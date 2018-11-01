قمة تجمع السيسي وأبو مازن بالقاهرة حول عملية السلام

يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن القاهرة، الجمعة، لعقد قمة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تتناول أخر تطورات عملية السلام ومستجدات القضية الفلسطينية.

وأعلن دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الرئيس الفلسطيني سيشارك على رأس وفد رفيع المستوى في افتتاح "منتدى شباب العالم"، الذي ينعقد بعد غد السبت للسنة الثانية في مدينة شرم الشيخ، تلبية لدعوة الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن قمة ستجمع الرئيسين للتباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً على عمق التعاون والتباحث بين القيادتين في كافة التطورات السياسية والميدانية.

