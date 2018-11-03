المنيا تشيع ضحاياها.. والأمن يطارد المهاجمين

في أعقاب تبني تنظيم "داعش" المسؤولية عن استهداف أقباط محافظة المنيا المصرية خلال هجوم مسلح، الجمعة، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وجرح العشرات، أكدت مصادر أمنية استنفار الأجهزة في ملاحقة المتورطين بالهجوم من أجل تقديمهم للعدالة، فيما أشار قساوسة أقباط إلى أن الإرهابيين لن ينجحوا في ضرب الوحدة الوطنية.

من جهته، كشف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القس بولس حليم، أسماء القتلى، ليتبين أن 6 منهم من عائلة واحدة، فجعت الجمعة بمأساة ما بعدها مأساة، إذ فقدت في يوم واحد 6 من أفرادها، نساءً ورجالاً وأطفالاً.

أما الأسماء التي أعلن عنها فهي كالتالي:

1- كمال يوسف شحاتة

2- رضا يوسف شحاتة

3- نادي يوسف شحاتة

4- بيشوي رضا يوسف شحاتة

5- ماريا كمال يوسف شحاتة

6- بوسي ميلاد يوسف شحاتة

7- أسعد فاروق لبيب غالي.

وشيع أهالي الضحايا قتلاهم السبت، وترأس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو قرقاص، صباحاً، صلاة الجنازة على أرواح قتلى دير الأنبا صموئيل المعترف، وذلك في كنيسة الأمير تادرس في المنيا. وبدأت صلاة الجنازة في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وكانت #الكنيسة_القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن الاعتداء طال ثلاث سيارات نقل ركاب، وهي "ميكروباص (من مدينة المنيا) وقتل أكثر من 7 من ركابه، وأتوبيس (من مدينة المنيا)، كما أصيب أكثر من 13 من ركابه يعالجون بمستشفيات مغاغة والمنيا، وأتوبيس يقل 28 راكباً من عائلة واحدة (من قرية الكوامل بحري، سوهاج) وأصيب 6 من ركابه بإصابات مختلفة.