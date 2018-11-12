السيسي إلى إيطاليا للمشاركة في مؤتمر باليرمو حول ليبيا

توجه الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي، الاثنين، إلى مدينة #باليرمو للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي ينطلق اليوم في #إيطاليا حول الأزمة في #ليبيا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي توجه إلى مدينة باليرمو الإيطالية، في زيارة رسمية تستمر يومين، للمشاركة في أعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي، بدعوة من رئيس الوزراء الإيطالي #جوزيبي_كونتي.

وكان الرئيس المصري قد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإيطالي قبل يومين، تم خلاله التباحث بشأن عدد من الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية، والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في ليبيا.

وأكد السيسي دعم مصر لمختلف الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، ووفقاً لمبادئ الموقف المصري المتمسك بوحدة أراضي ليبيا ودعم مؤسساتها الوطنية واحترام إرادة شعبها، وبما يساهم في عودة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط.

