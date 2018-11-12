مصر.. إحباط هجوم انتحاري استهدف كمينا بسيناء

تمكنت قوات الأمن المصرية من إحباط هجوم إرهابي لانتحاري يحمل حزاما ناسفا حاول استهداف كمين أمني في #العريش بمحافظة #شمال_سيناء وتفجيره.



وذكرت مصادر أمنية أن الانتحاري حاول اقتحام الكمين "بطل 5"بالعريش مرتديا حزاما ناسفا، مضيفة أن قوات الكمين تعاملت معه على الفور وأحبطت محاولته وقتلته، كما ألقت القبض على شخص آخر.



وسارعت قوات الأمن إلى تطويق المنطقة ويجري حاليا تمشيطها.