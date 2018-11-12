مصر.. إدراج قيادات الجماعة الإسلامية على قائمة الإرهاب

أدرجت السلطات المصرية قيادات الجماعة الإسلامية و164 من عناصرها بقوائم الإرهاب.



وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار، محمد شرين فهمي، إدراج 164 منتمياً للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب من بينهم محمد شوقي الإسلامبولي شقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الراحل أنور السادات، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، لمدة 5 سنوات.



وقالت المحكمة إن القرار يأتي بعد الكشف عن محاولات من قيادات الجماعة لإحياء نشاطها الإرهابي، والتحريض ضد الدولة، وتجنيد عناصر لها من محافظات الصعيد وارتباطها بجهات أجنبية.



وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً بقانون في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تنص المادة الثانية منه على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى قائمة الكيانات الإرهابية تدرج عليها الكيانات والأشخاص والجهات التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها.



ووفقاً للقانون سيترتب على صدور هذا القرار تجميد الأموال المملوكة لهؤلاء الأشخاص وإدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، ومنع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

