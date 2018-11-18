حملة لتنظيم الأسرة تنطلق اليوم بمصر وتستهدف 10 محافظات

حققت الحملات الإعلانية لتنظيم الأسرة المصرية سابقاً أهدافها، فمنذ ثمانينات القرن الماضي نجحت في تخفيض معدلات الإنجاب، التي ارتفعت لاحقاً بتوقف تلك الإعلانات.

حملة جديدة مرئية ومسموعة تنطلق اليوم 18 من نوفمبر، ستقوم باستهداف 10 محافظات مصرية هي الأكثر فـقراً والأعلى إنجاباً.

فمعظم المصريين يتذكرون أغنية "حسنين ومحمدين" للفنانة الشعبية فاطمة عيد، وغيرها.. هذه الإعلانات الخاصة بتنظيم الأسرة التي أطلقت منذ ثمانينات القرن الماضي نجحت على مدار السنوات في تخفيض معدلات الإنجاب.. لكن مع توقفها بسبب انتهاء التمويل ارتفعت تلك المعدلاتُ مجدداً.

رندة فارس، منسقة برامج السكان بوزارة التضامن الاجتماعي، تقول: "بقى لها فترة طويلة مهملة من غير قصد الحقيقة لأن الفترة من 2011 - 2014 وغياب الاستقرار السياسي في مصر أدى لإهمال كثير من الملفات بشكل غير مقصود".

هناك ضرورة لتغيير لغة الخطاب حتى لو كانت الشريحة المستهدفة ما زالت تشمل الأميين والأقل حظاً في التعليم، إلى جانب اللعب على الوتر النفسي.

وليد عبد المقصود، رئيس مبادرة "معاً لإنقاذ الأسرة المصرية" يرى أنه "حتى في ظل الأمية والتخلف حتلاقي حتى في الأرياف والصعيد الناس بتمتلكfacebook وwhatsapp مش بس بتشتغل في الإعلام المرئي / لازم على الـsocial media والمواقع، لازم يكون فيه خطة وفكر تواكب الزمن اللي احنا فيه".

د. إبراهيم مجدي، أخصائي الطب النفسي، يقول: "هو شايف نفسه ضعيف.. في حاجات ضعيفة.. فبيحاول يبقى له عزوة ويعبر عن أنه ما زال فحلا جنسيا، فالفحولة دي تحسسه بإرضاء للذات وتغطي على العنصر المادي له".

الحملة الإعلانية ستبدأ اليوم 18 نوفمبر الجاري وتتضمن إعلانات مرئية ومسموعة.

وتضيف رندة فارس: "فصلنا الرسايل بشكل مبسط جداً مخصوص ليهم والإعلان نفسه قصير قوي 15 ثانية لأن مع السرعة اللي احنا فيها محدش عنده وقت يتفرج على إعلان مطول".

الحملة تستهدف المحافظات العشر الأكثر فـقرا والأعلى إنجاباً، على أن يتم تقييمها دورياً لتحديد مدى نجاحها على مدار العامين القادمين.