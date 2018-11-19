مصر.. اقتراحات بتقليص الدعم عن الأسر التي تنجب أكثر من طفلين

مخاطر زيادة السكان في مصر تساوي مخاطر الإرهاب، أو هكذا تحدث الخطاب السياسي هذا العام.

فهناك عدة مقترحات لحث المواطنين على تنظيم الأسرة ومنها من طالب باعتماد حوافز اقتصادية مثل تقليص الدعم التمويني عن الأسر التي تتجاوز في الانجاب أو عدم تأهلهم لشراء وحدات السكن الحكومية أو غيرها.

فالبحث عن حلول للمشكلة السكانية في مصر أفرز بعض الأفكار التي قد تساهم في اقناع المواطنين بالاكتفاء بطفلين فقط، مثل رفعِ الدعم عن الطفل الثالث، أو الحرمان من العلاج على نفقة الدولة أو غيرها من الأفكار.

هذا الأمر وجد تباينا في ردود أفعال المواطنين.

أعضاء في البرلمان كانوا اقترحوا سن مثل هذه الأفكار في قوانين واعترض عليها آخرون تحت القبة.

منظمات المجتمع المدني تحذر من عدم دستورية مثل هذه الأفكار، وتقترح ما تسميه بالحوافز الإيجابية للمواطنين.

ضمن الحوافز الإيجابية المقترحة لتشجيع المواطنين على الالتزام بطفلين فقط، تسهيلات أكبر في سداد أقساط الوحدات السكنية التي تبنيها الحكومة، أو الأولوية في الترشح للحج وغيرها من الأفكار.