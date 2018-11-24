إغلاق مينائي الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحول الجوية

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت، السبت، غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

وأضاف الغندور أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعى رغم غلق البوغاز.

ووجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء الجهات المعنية، للتنسيق والعمل على توخي الحذر والالتزام بقواعد وشروط السلامة فى دخول وخروج الشاحنات والبضائع بشكل آمن، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

يأتي ذلك فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم السبت هو آخر يوم في حالة الطقس المتقلب على جميع أنحاء مصر، وبالتحديد على السواحل الشمالية، حيث تشهد البلاد بدء من غد الأحد استقرار فى درجات الحرارة.

وتوقعت الأرصاد الجوية هطول أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وعدد من المحافظات المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر، المصحوبة بانخفاض درجات الحرارة فى منصف الليل والصباح الباكر.