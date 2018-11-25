الإعدام لـ10 متهمين باغتيال النائب العام السابق بمصر

قضت محكمة النقض في مصر، الأحد، بتأييد حكم الإعدام على 10 متهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

وقضت المحكمة بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المؤبد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهماً، والسجن المؤبد على 15 آخرين، والسجن المشدد لمدة 15 عاماً على 8 متهمين، والسجن المشدد لـ10 سنوات على 15 آخرين بتهمة التورط في اغتيال النائب العام المصري السابق، حيث بلغ عدد المتهمين 67 متهماً، بينهم 16 متهماً هاربون.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام السابق في مصر قد اغتيل في انفجار سيارة ملغمة استهدف موكبه في القاهرة في يونيو من العام 2015.

ووجهت النيابة للمتهمين، وهم من عناصر جماعة الإخوان المحظورة، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة وإحراز أسلحة نارية.