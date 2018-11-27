السعودية ومصر يجددان التمسك بشروط مصالحة قطر

التقى #ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية #القاهرة.

وأفادت مراسلة العربية بأنه جرى التأكيد بين مصر والسعودية على مواجهة التدخلات الإيرانية.

وأضافت أنه تم الاتفاق بين القاهرة والرياض على تسيير الاتفاقيات العالقة بين البلدين.

كما بعث الرئيس المصري برسالة إلى الملك سلمان تجدد التزام #مصر بأمن الخليج.

ووفق مراسلتنا، فإن السيسي ومحمد بن سلمان جددا التمسك بشروط مصالحة قطر دون أي تنازل.

وخلال جلسة مغلقة بين السيسي وولي العهد السعودي، أشاد الرئيس المصري بالتحركات التي اتخذتها المملكة في قضية #خاشقجي.

وتناولت الجلسة الأوضاع في المنطقة بشكل كامل وتم مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية العالقة حيث تم توصل إلى بدء تسيير الاتفاقيات العالقة بين البلدين.

كما جرت مباحثات أيضا تناولت ضرورة توسع الدول العربية في إفريقيا من مشروعات وتنمية لمواجهة اَي توغلات من دول تهدد الأمن القومي العربي.

كما تم التطرق في اللقاء إلى أن تمسك الدول العربية بالشروط التي وضعتها لقطر، وأن هناك تمسكا بها ولا تنازل عنها.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصل مساء الاثنين، إلى مطار العاصمة المصرية القاهرة في زيارة تستغرق يومين.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على رأس مستقبلي الأمير محمد بن سلمان.

وناقش الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى الملف اليمني والحلول السياسية للأزمة.